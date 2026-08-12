Durante este miércoles, 12 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6246 (Tomates).

1° 6246 11° 7549 2° 2429 12° 5516 3° 0920 13° 2189 4° 6596 14° 4215 5° 8989 15° 2012 6° 3992 16° 4861 7° 6213 17° 7972 8° 0460 18° 4265 9° 1270 19° 7218 10° 5149 20° 6903

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.