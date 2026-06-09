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A través de la plataforma Worldpackers, se pueden encontrar múltiples oportunidades de voluntariado en Australia, uno de los destinos más elegidos por los argentinos que buscan combinar trabajo, aventura y calidad de vida.
Las propuestas incluyen tareas simples, jornadas reducidas y estadías temporales, a cambio de habitación privada y comida asegurada.
De esta manera, los voluntarios pueden vivir durante semanas en zonas paradisíacas, muchas de ellas cerca de la playa, sin pagar alquiler y mientras adquieren experiencia en diferentes actividades.
El destino soñado para voluntarios de todo el mundo
Australia se consolidó como uno de los países más buscados dentro de la red de Worldpackers. Su diversidad de paisajes, clima agradable y estilo de vida relajado lo convierten en un destino ideal para quienes quieren salir de la rutina y vivir una experiencia distinta.
Las oportunidades están pensadas para estadías cortas, con jornadas laborales que van desde las 20 a las 32 horas semanales, permitiendo tiempo libre para descansar, recorrer la zona o disfrutar de la naturaleza.
Qué tipos de voluntariados están disponibles
La oferta es amplia y se adapta a distintos perfiles. Entre los voluntariados vigentes en Australia se destacan:
Equitación y estancia en granja
- 32 horas de trabajo semanales
- Tareas: jardinería, mano de obra general, limpieza y cuidado de animales
- Duración: entre 4 y 12 semanas
- Alojamiento: habitación privada
- Beneficios: 2 comidas diarias y 1 día libre a la semana
Ayuda para construir un estudio de arte en Mackay
- 20 horas semanales
- Tareas: pintura y decoración, limpieza, construcción, reparaciones y jardinería
- Duración mínima: 1 semana
- Alojamiento: habitación privada
- Beneficios: 1 comida diaria y 3 días libre por semana
Cuidado de animales
- 20 horas por semana
- Tareas: cuidado de animales, construcción, reparaciones y jardinería
- Duración: de 1 a 5 semanas
- Alojamiento: habitación privada
- Beneficios: 3 comidas diarias y 2 días libres por semana
Huerta comunitaria en una ecovilla
- 24 horas semanales
- Tareas: jardinería
- Duración mínima: 4 semanas
- Alojamiento: camping
- Beneficios: 3 comidas diarias y 1 día libre a la semana
Encargado de granja
- 30 horas semanales
- Tareas: construcción, ayuda en granja ecológica, jardinería y cuidado de animales
- Duración mínima: 4 semanas
- Alojamiento: habitación privada o compartida
- Beneficios: libre uso de cocina equipada y 1 día libre por semana
Requisitos para participar: quiénes pueden postularse
Las búsquedas están orientadas a personas mayores de edad interesadas en realizar tareas sencillas y dispuestas a integrarse al entorno donde se desarrolla el voluntariado. En la mayoría de los casos no se exige experiencia previa, ya que muchas de las actividades están vinculadas al trabajo manual y a la colaboración diaria.
Además, varios voluntariados aceptan la postulación de parejas o dúos, una opción que suele enriquecer la experiencia y facilitar la adaptación al lugar.
Cómo postularse a estos voluntariados en Australia
Las postulaciones se realizan directamente a través del sitio web oficial de Worldpackers, donde se puede acceder al listado completo de oportunidades, ver los detalles de cada voluntariado y conocer las condiciones específicas.
Desde la plataforma es posible filtrar por país, tipo de tarea y duración, además de contactar directamente con los anfitriones para resolver dudas antes de aplica