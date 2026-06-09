A través de la plataforma Worldpackers, se pueden encontrar múltiples oportunidades de voluntariado en Australia, uno de los destinos más elegidos por los argentinos que buscan combinar trabajo, aventura y calidad de vida.

Las propuestas incluyen tareas simples, jornadas reducidas y estadías temporales, a cambio de habitación privada y comida asegurada.

De esta manera, los voluntarios pueden vivir durante semanas en zonas paradisíacas, muchas de ellas cerca de la playa, sin pagar alquiler y mientras adquieren experiencia en diferentes actividades.

El destino soñado para voluntarios de todo el mundo

Australia se consolidó como uno de los países más buscados dentro de la red de Worldpackers. Su diversidad de paisajes, clima agradable y estilo de vida relajado lo convierten en un destino ideal para quienes quieren salir de la rutina y vivir una experiencia distinta.

Las oportunidades están pensadas para estadías cortas, con jornadas laborales que van desde las 20 a las 32 horas semanales, permitiendo tiempo libre para descansar, recorrer la zona o disfrutar de la naturaleza.

Qué tipos de voluntariados están disponibles

La oferta es amplia y se adapta a distintos perfiles. Entre los voluntariados vigentes en Australia se destacan:

Equitación y estancia en granja

32 horas de trabajo semanales

Tareas: jardinería, mano de obra general, limpieza y cuidado de animales

Duración: entre 4 y 12 semanas

Alojamiento: habitación privada

Beneficios: 2 comidas diarias y 1 día libre a la semana

Ayuda para construir un estudio de arte en Mackay

20 horas semanales

Tareas: pintura y decoración, limpieza, construcción, reparaciones y jardinería

Duración mínima: 1 semana

Alojamiento: habitación privada

Beneficios: 1 comida diaria y 3 días libre por semana

Cuidado de animales

20 horas por semana

Tareas: cuidado de animales, construcción, reparaciones y jardinería

Duración: de 1 a 5 semanas

Alojamiento: habitación privada

Beneficios: 3 comidas diarias y 2 días libres por semana

Huerta comunitaria en una ecovilla

24 horas semanales

Tareas: jardinería

Duración mínima: 4 semanas

Alojamiento: camping

Beneficios: 3 comidas diarias y 1 día libre a la semana

Encargado de granja

30 horas semanales

Tareas: construcción, ayuda en granja ecológica, jardinería y cuidado de animales

Duración mínima: 4 semanas

Alojamiento: habitación privada o compartida

Beneficios: libre uso de cocina equipada y 1 día libre por semana

Requisitos para participar: quiénes pueden postularse

Las búsquedas están orientadas a personas mayores de edad interesadas en realizar tareas sencillas y dispuestas a integrarse al entorno donde se desarrolla el voluntariado. En la mayoría de los casos no se exige experiencia previa, ya que muchas de las actividades están vinculadas al trabajo manual y a la colaboración diaria.

Además, varios voluntariados aceptan la postulación de parejas o dúos, una opción que suele enriquecer la experiencia y facilitar la adaptación al lugar.

Cómo postularse a estos voluntariados en Australia

Las postulaciones se realizan directamente a través del sitio web oficial de Worldpackers, donde se puede acceder al listado completo de oportunidades, ver los detalles de cada voluntariado y conocer las condiciones específicas.

Desde la plataforma es posible filtrar por país, tipo de tarea y duración, además de contactar directamente con los anfitriones para resolver dudas antes de aplica