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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5601 (Agua).

 1°5601 11°1938 
 1751  12°2230
 3°6119  13°7415 
 0547  14°6016 
 8735  15°5574 
 6°7125  16°8613
 1665  17°1262 
 0401  18°7448 
 0434  19°0901 
 10°1822 20°7540 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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