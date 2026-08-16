Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5601 (Agua).

1° 5601 11° 1938 2° 1751 12° 2230 3° 6119 13° 7415 4° 0547 14° 6016 5° 8735 15° 5574 6° 7125 16° 8613 7° 1665 17° 1262 8° 0401 18° 7448 9° 0434 19° 0901 10° 1822 20° 7540

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.