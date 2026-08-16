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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2576 (Las Llamas).

 1°2576 11°2055 
 2567  12°6549
 3°9431  13°0714 
 1576  14°3576 
 2592  15°1375 
 6°2348  16°2103
 8258  17°3187 
 4385  18°2546 
 5711  19°1404 
 10°0886 20°2271 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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