En el norte argentino, específicamente en la región próxima a la ciudad de Salta, se está experimentando un notable auge inmobiliario, resultado del crecimiento del sector del litio y una diversificación de la economía. Su desarrollo en el interior del país lo coloca en una posición comparable a la de ciudades como Dubai.

El lugar en cuestión es San Lorenzo Chico, el cual ha evolucionado hacia un importante centro de desarrollo urbano que abarca proyectos de lujo, incluyendo hoteles internacionales, restaurantes gourmet, comercios exclusivos y residencias de alto nivel.

La nueva “Dubai” de Argentina: la ciudad del norte argentino que crece sin límites con restaurantes, comercios y hoteles de lujo. Foto: LUDROX

¿A qué se debe que se compare esta ciudad con Dubai?

La provincia de Salta se encuentra en el epicentro de una transformación energética significativa, ya que Argentina se establece como uno de los líderes mundiales en producción de litio.

Proyectos emblemáticos, como el de Ganfeng Lithium y Lithium Argentina, implican una inversión de u$s 2.000 millones y tienen como objetivo duplicar la capacidad productiva del país en salares como Pastos Grandes y Pozuelos.

Este notable auge minero atrae a profesionales, empresas y proveedores, lo que resulta en una alta demanda de viviendas, oficinas y servicios. Según los expertos, la rentabilidad anual en proyectos inmobiliarios puede alcanzar el 10% en dólares, gracias a la estabilidad y diversificación en sectores como la minería, el turismo y la agricultura.

Descubre San Lorenzo Chico, el nuevo destino del noroeste argentino

San Lorenzo Chico combina naturaleza con desarrollo ordenado. El aspecto más notable es el primer Hotel Hilton Garden Inn del noroeste argentino, programado para abrir en 2027: más de 10.000 m², 112 habitaciones, piscina, gimnasio, sauna y terraza con bar para eventos.

Otros proyectos mixtos como Tribeca ofrecen estudios, lofts y módulos comerciales (valores desde u$s1.700/m²). Barrios cerrados como Las Achiras y condominios como La Trinidad completan la oferta, incluyendo departamentos para alquiler que generan hasta u$s3.000 mensuales.

Esta proliferación de restaurantes de lujo, comercios premium y hoteles convierte la zona en un destino atractivo para inversores y residentes que persiguen calidad de vida en el norte argentino.

La nueva “Dubai” de Argentina: la ciudad del norte argentino que crece sin límites con restaurantes, comercios y hoteles de lujo. Foto: La Gaceta

Transformación de San Lorenzo Chico: de rincón rural a polo urbano

Hace una década, San Lorenzo Chico era un apacible espacio rural, un nexo entre la capital y las exuberantes yungas que marcan el inicio del Valle de Lerma.

El impulso fundamental fue proporcionado por los hermanos Beccar Varela mediante su empresa Proyecto Norte, cuando en 2013 presentaron Praderas de San Lorenzo: un desarrollo residencial que ofrece todas las comodidades de un club privado.

Desde entonces, la expansión urbana se ha extendido de manera incontrolada: han emergido nuevos loteos, centros comerciales, iniciativas turísticas y una llegada significativa de multinacionales asociadas al litio.

¿Para qué se utiliza el litio?

El litio cumple una función primordial como estabilizador del ánimo para el tratamiento del trastorno bipolar, disminuyendo manía y depresión. Su importancia se extiende a la industria, donde es indispensable para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y para el almacenamiento de energía renovable.

Adicionalmente, se emplea en la producción de vidrios, cerámicas y lubricantes, siendo considerado un “oro blanco” en el contexto de la transición energética.

Desarrollo sustentable e innovación: el futuro de San Lorenzo Chico

San Lorenzo Chico también destaca por su enfoque sostenible, con iniciativas para proteger el medio ambiente y espacios verdes. La comunidad impulsa proyectos que promueven la biodiversidad local.

La conectividad de esta área mejora constantemente, con nuevas rutas y servicios de transporte. Esto facilita el acceso a destinos cercanos y potencia el crecimiento del turismo en la región.