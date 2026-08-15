La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 15 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2744 (La Cárcel).

1° 2744 11° 0894 2° 7123 12° 6841 3° 1324 13° 2251 4° 4301 14° 6101 5° 2129 15° 1152 6° 8869 16° 3603 7° 0307 17° 0872 8° 4659 18° 1235 9° 4699 19° 5468 10° 0165 20° 5354

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.