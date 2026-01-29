En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7889 (La Rata).
|1°
|7889
|11°
|2951
|2°
|9680
|12°
|2243
|3°
|9467
|13°
|8009
|4°
|8997
|14°
|7575
|5°
|4453
|15°
|3401
|6°
|6105
|16°
|4817
|7°
|8568
|17°
|7392
|8°
|5911
|18°
|6914
|9°
|5841
|19°
|9811
|10°
|5916
|20°
|8448
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.