Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7889 (La Rata).

1° 7889 11° 2951 2° 9680 12° 2243 3° 9467 13° 8009 4° 8997 14° 7575 5° 4453 15° 3401 6° 6105 16° 4817 7° 8568 17° 7392 8° 5911 18° 6914 9° 5841 19° 9811 10° 5916 20° 8448

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.