Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7889 (La Rata).

 1°7889 11°2951 
 9680  12°2243
 3°9467  13°8009 
 8997  14°7575 
 4453  15°3401 
 6°6105  16°4817
 8568  17°7392 
 5911  18°6914 
 5841  19°9811 
 10°5916 20°8448 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

