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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 31 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 31 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3792 - El Médico

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 31 de julio

 1°3792 11°9702
 1208  12°5687
 3°9017 13°9536 
 8653  14°1002 
 6220  15°5998 
 6°4641  16°0288
 8396  17°2157 
 0830  18°1565 
 0406  19°0569 
 10°5018 20°0784 

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¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele reflejar necesidad de cuidado o guía. Indica deseo de sanar o de recibir consejo para resolver algo pendiente.

También puede señalar preocupación por la salud o decisiones importantes. Según el contexto, El Médico representa autoridad, protección o advertencia.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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