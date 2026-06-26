En esta noticia ¿Qué significa soñar con la rata?

Este viernes, 26 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este viernes, 26 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3289 - La Rata

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio

1° 3289 11° 4099 2° 4333 12° 0445 3° 9123 13° 9043 4° 9687 14° 8710 5° 0804 15° 8764 6° 1259 16° 6064 7° 8872 17° 8609 8° 0434 18° 5511 9° 6199 19° 5750 10° 4703 20° 4128

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele alertar sobre desconfianza, traiciones o entornos tóxicos. Invita a poner límites y depurar lo que te pesa.

También simboliza astucia y supervivencia ante desafíos. Con ingenio y prudencia, podrás sortear obstáculos pequeños pero persistentes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.