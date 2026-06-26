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Este viernes, 26 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este viernes, 26 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3289 - La Rata

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio

 1°3289 11°4099
 4333  12°0445
 3°9123 13°9043 
 9687  14°8710 
 0804  15°8764 
 6°1259  16°6064
 8872  17°8609 
 0434  18°5511 
 6199  19°5750 
 10°4703 20°4128 

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¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele alertar sobre desconfianza, traiciones o entornos tóxicos. Invita a poner límites y depurar lo que te pesa.

También simboliza astucia y supervivencia ante desafíos. Con ingenio y prudencia, podrás sortear obstáculos pequeños pero persistentes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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