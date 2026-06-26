La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 26 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 26 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2598 - Lavandera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio

1° 2598 11° 4653 2° 1507 12° 4295 3° 8934 13° 5388 4° 5085 14° 9777 5° 1224 15° 0726 6° 9189 16° 0652 7° 1380 17° 0060 8° 0007 18° 8297 9° 2863 19° 2558 10° 9812 20° 4826

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera alude a limpieza interior y a la necesidad de ‘lavar’ culpas o preocupaciones, buscando orden y renovación.

Si es el ave lavandera, simboliza movimiento y adaptación, avisando cambios rápidos que piden flexibilidad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.