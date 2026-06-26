En esta noticia ¿Qué significa soñar con el pan?

Este viernes, 26 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 26 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3550 - El Pan

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio

1° 3550 11° 0647 2° 7897 12° 6337 3° 4224 13° 7271 4° 1397 14° 8213 5° 1621 15° 3921 6° 4070 16° 8468 7° 5327 17° 0760 8° 6681 18° 9226 9° 7158 19° 5735 10° 5306 20° 1192

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan simboliza abundancia, sustento y seguridad en lo cotidiano.

Si está fresco indica prosperidad y unión; si está duro o quemado, señala carencias o preocupaciones.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.