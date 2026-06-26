En esta noticia
Este viernes, 26 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este viernes, 26 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3550 - El Pan
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio
|1°
|3550
|11°
|0647
|2°
|7897
|12°
|6337
|3°
|4224
|13°
|7271
|4°
|1397
|14°
|8213
|5°
|1621
|15°
|3921
|6°
|4070
|16°
|8468
|7°
|5327
|17°
|0760
|8°
|6681
|18°
|9226
|9°
|7158
|19°
|5735
|10°
|5306
|20°
|1192
¿Qué significa soñar con el pan?
Soñar con El Pan simboliza abundancia, sustento y seguridad en lo cotidiano.
Si está fresco indica prosperidad y unión; si está duro o quemado, señala carencias o preocupaciones.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.