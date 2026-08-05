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Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4242 - Zapatillas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

 1°4242 11°9712
 4694  12°1077
 3°5201 13°6287 
 8953  14°4641 
 6229  15°9359 
 6°7044  16°9062
 3374  17°4603 
 5588  18°1647 
 1876  19°0294 
 10°1634 20°4438 

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Si están nuevas o cómodas, indican seguridad y cambios favorables; si rotas o perdidas, dudas y estancamiento.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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