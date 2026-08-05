Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4242 - Zapatillas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto
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|1647
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|0294
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¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con Zapatillas representa tu rumbo y la voluntad de avanzar; su estado refleja energía y confianza.
Si están nuevas o cómodas, indican seguridad y cambios favorables; si rotas o perdidas, dudas y estancamiento.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.