Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4242 - Zapatillas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

1° 4242 11° 9712 2° 4694 12° 1077 3° 5201 13° 6287 4° 8953 14° 4641 5° 6229 15° 9359 6° 7044 16° 9062 7° 3374 17° 4603 8° 5588 18° 1647 9° 1876 19° 0294 10° 1634 20° 4438

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas representa tu rumbo y la voluntad de avanzar; su estado refleja energía y confianza.

Si están nuevas o cómodas, indican seguridad y cambios favorables; si rotas o perdidas, dudas y estancamiento.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.