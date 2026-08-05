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Durante este miércoles, 5 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7018 - Sangre

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

 1°7018 11°5719
 3323  12°9990
 3°7831 13°2765 
 6517  14°3114 
 2216  15°4264 
 6°9751  16°6692
 7974  17°7962 
 9560  18°9000 
 1022  19°4148 
 10°0381 20°7105 

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¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión y cambios intensos.

También puede reflejar miedos, pérdida emocional o la necesidad de sanar.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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