Durante este miércoles, 5 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7018 - Sangre

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

1° 7018 11° 5719 2° 3323 12° 9990 3° 7831 13° 2765 4° 6517 14° 3114 5° 2216 15° 4264 6° 9751 16° 6692 7° 7974 17° 7962 8° 9560 18° 9000 9° 1022 19° 4148 10° 0381 20° 7105

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión y cambios intensos.

También puede reflejar miedos, pérdida emocional o la necesidad de sanar.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.