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Durante este miércoles, 5 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7018 - Sangre
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto
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|9560
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|9000
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|0381
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¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión y cambios intensos.
También puede reflejar miedos, pérdida emocional o la necesidad de sanar.
Consejos para los jugadores
El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.