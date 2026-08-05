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Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1687 - Piojos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

 1°1687 11°9072
 1453  12°0487
 3°6358 13°9167 
 3044  14°4171 
 6328  15°0485 
 6°7553  16°2635
 5778  17°7922 
 1849  18°7756 
 3305  19°4335 
 10°9250 20°5063 

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¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, estrés y la sensación de estar invadido por pequeños problemas o personas tóxicas.

También puede señalar necesidad de limpieza emocional y de poner límites; si los eliminas en el sueño, indica recuperación del control y alivio.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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