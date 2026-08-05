Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1687 - Piojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

1° 1687 11° 9072 2° 1453 12° 0487 3° 6358 13° 9167 4° 3044 14° 4171 5° 6328 15° 0485 6° 7553 16° 2635 7° 5778 17° 7922 8° 1849 18° 7756 9° 3305 19° 4335 10° 9250 20° 5063

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, estrés y la sensación de estar invadido por pequeños problemas o personas tóxicas.

También puede señalar necesidad de limpieza emocional y de poner límites; si los eliminas en el sueño, indica recuperación del control y alivio.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.