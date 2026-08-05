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Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1687 - Piojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto
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|1687
|11°
|9072
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|1453
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|6358
|13°
|9167
|4°
|3044
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|4171
|5°
|6328
|15°
|0485
|6°
|7553
|16°
|2635
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|5778
|17°
|7922
|8°
|1849
|18°
|7756
|9°
|3305
|19°
|4335
|10°
|9250
|20°
|5063
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, estrés y la sensación de estar invadido por pequeños problemas o personas tóxicas.
También puede señalar necesidad de limpieza emocional y de poner límites; si los eliminas en el sueño, indica recuperación del control y alivio.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.