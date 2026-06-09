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Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 9 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7299 - Hermano

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio

 1°7299 11°5823
 2550  12°0201
 3°2600 13°0310 
 7298  14°7012 
 5139  15°5134 
 6°3830  16°5353
 3821  17°6663 
 3344  18°3324 
 8069  19°4249 
 10°1958 20°9971 

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Soñar con Hermano suele simbolizar apoyo, lealtad y vínculos familiares. Puede indicar que buscas consejo, protección o reconciliación.

Si el Hermano aparece distante o en conflicto, sugiere tensiones internas por resolver. Si está alegre o te ayuda, anuncia cooperación y crecimiento personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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