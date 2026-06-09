En esta noticia ¿Qué significa soñar con hermano?

Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 9 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7299 - Hermano

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio

1° 7299 11° 5823 2° 2550 12° 0201 3° 2600 13° 0310 4° 7298 14° 7012 5° 5139 15° 5134 6° 3830 16° 5353 7° 3821 17° 6663 8° 3344 18° 3324 9° 8069 19° 4249 10° 1958 20° 9971

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con Hermano suele simbolizar apoyo, lealtad y vínculos familiares. Puede indicar que buscas consejo, protección o reconciliación.

Si el Hermano aparece distante o en conflicto, sugiere tensiones internas por resolver. Si está alegre o te ayuda, anuncia cooperación y crecimiento personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.