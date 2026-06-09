En esta noticia
Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este martes, 9 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7299 - Hermano
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio
|1°
|7299
|11°
|5823
|2°
|2550
|12°
|0201
|3°
|2600
|13°
|0310
|4°
|7298
|14°
|7012
|5°
|5139
|15°
|5134
|6°
|3830
|16°
|5353
|7°
|3821
|17°
|6663
|8°
|3344
|18°
|3324
|9°
|8069
|19°
|4249
|10°
|1958
|20°
|9971
¿Qué significa soñar con hermano?
Soñar con Hermano suele simbolizar apoyo, lealtad y vínculos familiares. Puede indicar que buscas consejo, protección o reconciliación.
Si el Hermano aparece distante o en conflicto, sugiere tensiones internas por resolver. Si está alegre o te ayuda, anuncia cooperación y crecimiento personal.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.