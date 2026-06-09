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Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 9 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7290 - El Miedo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio

 1°7290 11°6385
 7735  12°0849
 3°5702 13°1867 
 1446  14°4265 
 3525  15°4371 
 6°5048  16°1024
 4995  17°7457 
 1310  18°9362 
 1019  19°8950 
 10°8845 20°5798 

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¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo refleja ansiedad o inseguridad frente a algo pendiente. Es una alerta interna para prepararte.

También puede indicar un límite que necesitas cruzar. Identificar la causa del temor orienta tus próximos pasos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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