En esta noticia ¿Qué significa soñar con el miedo?

Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 9 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7290 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio

1° 7290 11° 6385 2° 7735 12° 0849 3° 5702 13° 1867 4° 1446 14° 4265 5° 3525 15° 4371 6° 5048 16° 1024 7° 4995 17° 7457 8° 1310 18° 9362 9° 1019 19° 8950 10° 8845 20° 5798

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo refleja ansiedad o inseguridad frente a algo pendiente. Es una alerta interna para prepararte.

También puede indicar un límite que necesitas cruzar. Identificar la causa del temor orienta tus próximos pasos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.