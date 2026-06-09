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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 8 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este lunes, 8 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8550 - El Pan
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio
|1°
|8550
|11°
|1351
|2°
|9785
|12°
|8455
|3°
|3693
|13°
|2083
|4°
|4905
|14°
|0911
|5°
|3932
|15°
|8024
|6°
|0356
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|4299
|7°
|2622
|17°
|4257
|8°
|4818
|18°
|6270
|9°
|2009
|19°
|2923
|10°
|6005
|20°
|1748
¿Qué significa soñar con el pan?
Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad material; anuncia oportunidades y estabilidad cotidiana.
Si El Pan está fresco, indica prosperidad y unión familiar; si está duro, carencias o preocupaciones.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.