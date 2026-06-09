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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 8 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8550 - El Pan

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

 1°8550 11°1351
 9785  12°8455
 3°3693 13°2083 
 4905  14°0911 
 3932  15°8024 
 6°0356  16°4299
 2622  17°4257 
 4818  18°6270 
 2009  19°2923 
 10°6005 20°1748 

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Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad material; anuncia oportunidades y estabilidad cotidiana.

Si El Pan está fresco, indica prosperidad y unión familiar; si está duro, carencias o preocupaciones.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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