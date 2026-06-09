La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 8 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8550 - El Pan

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

1° 8550 11° 1351 2° 9785 12° 8455 3° 3693 13° 2083 4° 4905 14° 0911 5° 3932 15° 8024 6° 0356 16° 4299 7° 2622 17° 4257 8° 4818 18° 6270 9° 2009 19° 2923 10° 6005 20° 1748

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad material; anuncia oportunidades y estabilidad cotidiana.

Si El Pan está fresco, indica prosperidad y unión familiar; si está duro, carencias o preocupaciones.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.