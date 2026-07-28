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Este martes, 28 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este martes, 28 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9352 - Madre e hijo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

 1°9352 11°2955
 3899  12°3895
 3°5821 13°7682 
 1964  14°1416 
 7361  15°5448 
 6°8449  16°7242
 1753  17°0503 
 8017  18°6718 
 0355  19°6224 
 10°9041 20°0329 

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y un vínculo familiar fuerte. Puede reflejar necesidad de cuidado, seguridad o apoyo emocional.

También indica nuevas responsabilidades o el deseo de nutrir tu niño interior. Si hay tensión, sugiere conflictos no resueltos con la maternidad o la familia.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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