Este martes, 28 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este martes, 28 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9352 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

1° 9352 11° 2955 2° 3899 12° 3895 3° 5821 13° 7682 4° 1964 14° 1416 5° 7361 15° 5448 6° 8449 16° 7242 7° 1753 17° 0503 8° 8017 18° 6718 9° 0355 19° 6224 10° 9041 20° 0329

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y un vínculo familiar fuerte. Puede reflejar necesidad de cuidado, seguridad o apoyo emocional.

También indica nuevas responsabilidades o el deseo de nutrir tu niño interior. Si hay tensión, sugiere conflictos no resueltos con la maternidad o la familia.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.