Un histórico descubrimiento tuvo lugar en las costas de Magallanes, en el futuro Parque Nacional Cabo Froward, que muy pronto se convertirá en un refugio para la biodiversidad de la región.

En ese lugar, en el extremo de la Patagonia chilena, se avistó un mamífero que se consideraba extinto desde hace décadas. Este hallazgo suscitó entusiasmo en la comunidad científica y generó nuevas expectativas sobre la conservación de la especie.

Descubrimiento científico histórico: ¿qué animal se consideraba extinto?

Durante una expedición de Rewilding Chile, investigadores exploraron áreas aisladas del parque y se encontraron con un animal que sorprendió a todos.

En el extremo de la Patagonia chilena, se avistó un mamífero que se consideraba extinto desde hace décadas. (Foto: Archivo) Archivo

Se trata de un joven huemul macho, una especie que se consideraba en extinción hace décadas en esa parte del continente. Este hallazgo significó una esperanza en el mundo científico .

Esta criatura se consideraba extinta desde 1973 . En su momento, supo habitar gran parte del territorio chileno, aunque hoy solo sobrevive el 1% de su población original.

“Este encuentro nos llena de felicidad y al mismo tiempo nos plantea una serie de interrogantes. ¿De dónde proviene? ¿Cuántos más hay? ¿En qué sectores se ubican? ¿Cuál será su estado? “, expresó Cristián Saucedo, director de Vida Silvestre de Rewilding Chile.

Parque Nacional Cabo Froward: un corredor vital para la fauna silvestre en peligro

El parque se extenderá por unas 121.000 hectáreas de territorio protegido. Es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre Rewilding Chile y el gobierno chileno, respaldado por organizaciones internacionales y filántropos comprometidos con la conservación. El objetivo es crear un refugio seguro para las especies que enfrentan amenazas constantes en su hábitat natural .