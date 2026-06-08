En la era de la tecnología, la vista se convierte en uno de los sentidos más vulnerables debido a la constante exposición a las pantallas digitales. La permanencia prolongada frente a dispositivos electrónicos puede ocasionar fatiga visual, sequedad ocular y daños permanentes en los ojos.

En este contexto, la alimentación desempeña un rol crucial, ya que provee diversos nutrientes esenciales para una visión adecuada. Un reciente estudio realizado por la Universidad de Tufts resalta un fruto seco que resulta beneficioso para la salud ocular.

¿Qué fruto seco es más beneficioso para la salud ocular?

Recientemente, el pistacho ha emergido como el fruto seco preferido por muchos debido a su versatilidad en diversas preparaciones. No obstante, además de su valor culinario, este alimento brinda múltiples beneficios para la salud ocular.

Investigaciones publicadas en la revista Science Direct han demostrado que los pistachos son una fuente notable de luteína y zeaxantina, dos antioxidantes fundamentales para proteger la retina de la luz azul emitida por pantallas.

El impacto del consumo diario de este fruto seco en la salud ocular fue analizado por investigadores. Estos hallaron que, tras 12 semanas, los individuos que consumieron 57 gramos de pistachos diarios mostraron un aumento en la densidad del pigmento macular en los ojos.

Este pigmento cumple la función de un “anteojo de sol natural”, dado que es responsable de filtrar la radiación azul dañina y disminuir el proceso oxidativo provocado por la luz.

Adicionalmente, los pistachos poseen un alto contenido de grasas saludables que favorecen la absorción de estos nutrientes, amplificando así sus efectos protectores sobre la visión.

Pistacho: aliados para la salud ocular, cardiovascular y nerviosa

Además, se destaca que el pistacho es una excelente fuente de proteínas vegetales, hidratos de carbono, fibra y grasas saludables . Según el portal CuerpoMente, este fruto seco posee el mayor contenido de hierro y potasio.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Protege el corazón : las grasas saludables del pistacho ayudan a prevenir infartos, arteriosclerosis y otros trastornos vasculares. Consumir de una a tres raciones diarias puede reducir el colesterol LDL en un 11%.

: las grasas saludables del pistacho ayudan a prevenir infartos, arteriosclerosis y otros trastornos vasculares. Consumir de una a tres raciones diarias puede reducir el colesterol LDL en un 11%. Ayuda contra la anemia : es una gran fuente de hierro, un mineral esencial para prevenir la anemia.

: es una gran fuente de hierro, un mineral esencial para prevenir la anemia. Protege la vista : la luteína y los carotenos presentes en este fruto seco, lo convierten en un gran aliado para la salud ocular. Su consumo puede prevenir las cataratas, la degeneración macular y la pérdida de visión.

: la luteína y los carotenos presentes en este fruto seco, lo convierten en un gran aliado para la salud ocular. Su consumo puede prevenir las cataratas, la degeneración macular y la pérdida de visión. Controla el peso: el pistacho es rico en fibra, lo que ayuda a controlar el azúcar y mejorar el tránsito intestinal.

sistema nervioso, cardiovascular e inmunitario

¿Cuáles son los beneficios de la luteína para la visión?

La luteína es un carotenoide que posee propiedades antioxidantes. Este componente contribuye a la lucha contra los radicales libres, a la reducción del estrés oxidativo y a la mejora de la agudeza visual.

La luteína se puede hallar de forma natural en una extensa gama de alimentos. Entre ellos, se destacan los siguientes:

Uvas.

Maíz.

Kiwi.

Espinacas.

Yema de huevo.

Jugo de naranja.

Calabazas.

Mejora tu salud ocular incluyendo pistachos en tu dieta diaria

El pistacho no solo beneficia la vista, también mejora la salud del corazón y el sistema inmunitario. Su consumo regular potencia el bienestar general y previene diversas enfermedades.

Integrar pistachos en la dieta diaria puede equilibrar el colesterol y disminuir riesgos cardiovasculares. Este fruto seco se convierte en un aliado esencial para una alimentación saludable.