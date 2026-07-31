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Este jueves, 30 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4666 - Lombriz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

 1°4666 11°1744
 7727  12°6738
 3°5913 13°8819 
 4699  14°5077 
 3436  15°3483 
 6°1994  16°5338
 5914  17°0890 
 9177  18°2329 
 0130  19°1014 
 10°3394 20°5469 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede señalar renovación y fertilidad, un trabajo silencioso que prepara nuevos comienzos.

También puede aludir a incomodidad o sensación de infravaloración, invitándote a enfrentar lo que has evitado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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