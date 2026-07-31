En esta noticia ¿Qué significa soñar con lombriz?

Este jueves, 30 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4666 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

1° 4666 11° 1744 2° 7727 12° 6738 3° 5913 13° 8819 4° 4699 14° 5077 5° 3436 15° 3483 6° 1994 16° 5338 7° 5914 17° 0890 8° 9177 18° 2329 9° 0130 19° 1014 10° 3394 20° 5469

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede señalar renovación y fertilidad, un trabajo silencioso que prepara nuevos comienzos.

También puede aludir a incomodidad o sensación de infravaloración, invitándote a enfrentar lo que has evitado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.