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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 31 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 31 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8974 - Gente Negra

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 31 de julio

 1°8974 11°6741
 1558  12°0327
 3°1054 13°6493 
 7927  14°1366 
 7369  15°2570 
 6°6984  16°9164
 6896  17°5307 
 1437  18°5395 
 5498  19°7510 
 10°7197 20°2033 

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El sentido varía según tu contexto y emociones en el sueño; puede señalar empatía, pertenencia o atención a temas sociales presentes en tu vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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