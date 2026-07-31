En esta noticia ¿Qué significa soñar con gente negra?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 31 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 31 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8974 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 31 de julio

1° 8974 11° 6741 2° 1558 12° 0327 3° 1054 13° 6493 4° 7927 14° 1366 5° 7369 15° 2570 6° 6984 16° 9164 7° 6896 17° 5307 8° 1437 18° 5395 9° 5498 19° 7510 10° 7197 20° 2033

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede reflejar diversidad, identidad y relaciones; sugiere apertura y respeto a distintas experiencias.

El sentido varía según tu contexto y emociones en el sueño; puede señalar empatía, pertenencia o atención a temas sociales presentes en tu vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.