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Este martes, 4 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6577 - Pierna Mujer

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

 1°6577 11°2656
 3782  12°2915
 3°7665 13°1573 
 0314  14°9588 
 1056  15°8794 
 6°9961  16°4548
 3377  17°1560 
 7605  18°1364 
 5908  19°3777 
 10°9869 20°1806 

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¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer simboliza avance, apoyo y rumbo en tu vida.

Si está sana indica confianza y progreso; si está herida, obstáculos y vulnerabilidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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