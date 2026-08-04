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Este martes, 4 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este martes, 4 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6577 - Pierna Mujer
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto
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¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con la pierna de una mujer simboliza avance, apoyo y rumbo en tu vida.
Si está sana indica confianza y progreso; si está herida, obstáculos y vulnerabilidad.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.