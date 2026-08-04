En esta noticia ¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Este martes, 4 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6577 - Pierna Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

1° 6577 11° 2656 2° 3782 12° 2915 3° 7665 13° 1573 4° 0314 14° 9588 5° 1056 15° 8794 6° 9961 16° 4548 7° 3377 17° 1560 8° 7605 18° 1364 9° 5908 19° 3777 10° 9869 20° 1806

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer simboliza avance, apoyo y rumbo en tu vida.

Si está sana indica confianza y progreso; si está herida, obstáculos y vulnerabilidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.