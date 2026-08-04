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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 4 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este martes, 4 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1550 - El Pan
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto
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|1478
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|0993
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|9909
|4°
|7901
|14°
|2832
|5°
|1560
|15°
|5465
|6°
|8181
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|7128
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|4376
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|0544
|8°
|8907
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|1813
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|9631
|19°
|1777
|10°
|4850
|20°
|1994
¿Qué significa soñar con el pan?
Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y oportunidades que llegan a tu vida.
Si el pan está fresco augura bienestar y unión; si está duro o quemado advierte carencias, preocupaciones o pérdidas.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.