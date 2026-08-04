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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 4 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1550 - El Pan

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

 1°1550 11°1478
 5378  12°5406
 3°0993 13°9909 
 7901  14°2832 
 1560  15°5465 
 6°8181  16°7128
 4376  17°0544 
 8907  18°1813 
 9631  19°1777 
 10°4850 20°1994 

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¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y oportunidades que llegan a tu vida.

Si el pan está fresco augura bienestar y unión; si está duro o quemado advierte carencias, preocupaciones o pérdidas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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