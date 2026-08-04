Oficial | Brasil declaró que impedirá el ingreso al país de todos los argentinos que exhiban así su DNI en los controles

Las autoridades migratorias de Brasil mantienen una serie de controles para los argentinos que desean ingresar al país, lo cual puede ocasionar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos para aquellos que no cuenten con la documentación adecuada.

En la mayoría de los casos, la Policía Federal de Brasil solicita presentar un documento de identificación válido y actualizado para autorizar el ingreso al territorio, aunque existen distintas alternativas contempladas para los viajeros argentinos.

Además de los requisitos generales de identificación, las autoridades brasileñas establecieron exigencias particulares para menores de edad y para quienes ingresen con vehículos particulares desde Argentina.

Brasil declaró que impedirá el ingreso al país de todos los argentinos que muestren así su DNI en los controles

Los viajeros pueden ingresar utilizando el DNI físico más reciente o un pasaporte vigente, siempre que la documentación se encuentre en buen estado y cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades.

Oficial | Brasil declaró que impedirá el ingreso al país de todos los argentinos que muestren así su DNI en los controles. ChatGPT

Brasil exige a los ciudadanos argentinos presentar un documento de identidad válido y vigente para ingresar al territorio, de acuerdo con los controles migratorios aplicados en aeropuertos y pasos fronterizos.

La Policía Federal de Brasil advirtió que el DNI digital no es aceptado como documento de viaje para cruzar la frontera o realizar trámites migratorios de ingreso al país.

Por su parte, los documentos físicos anteriores al último ejemplar emitido también quedan invalidados, por lo que los viajeros deben verificar previamente cuál es la versión vigente antes de iniciar el viaje.

Nuevo sistema de prerregistro migratorio facilita ingreso a Brasil para turistas

Entre las herramientas disponibles aparece un sistema opcional de prerregistro migratorio online que permite completar información antes de llegar a la frontera.

Brasil también reforzó algunos procedimientos destinados a agilizar y verificar el ingreso de turistas extranjeros que llegan desde distintos países de la región.

El formulario puede realizarse previamente al viaje y genera un código QR que facilita parte del proceso de ingreso ante las autoridades migratorias.

Las autoridades remarcan que este trámite no reemplaza los controles tradicionales y que todos los viajeros continúan obligados a presentar la documentación requerida al momento de ingresar al país.

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Requisitos para menores argentinos que viajan a Brasil

Los menores de edad que viajen desde Argentina deben satisfacer requisitos específicos establecidos por las autoridades migratorias brasileñas.

Las autoridades pueden exigir el acta de nacimiento del menor y una autorización de viaje cuando no se encuentre acompañado por ambos padres o representantes legales.

Además del documento de identidad o pasaporte vigente, puede ser necesario presentar documentación complementaria según las características del viaje.

Por ese motivo, se recomienda revisar toda la documentación antes de iniciar el traslado, ya que la falta de alguno de los requisitos puede generar demoras o impedir el ingreso al país.

Requisitos para entrar a Brasil con vehículos argentinos

Los controles abarcan tanto la documentación personal como la documentación del automóvil utilizada durante el viaje.

Brasil también exige una serie de documentos obligatorios para los conductores argentinos que ingresen al país con vehículos particulares.

Entre los principales requisitos para circular en territorio brasileño aparecen:

Cédula verde física del vehículo.

Licencia de conducir vigente .

Seguro Mercosur impreso y actualizado.

Elementos de seguridad obligatorios.

Documentación del vehículo en buen estado y vigente.

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Las autoridades brasileñas pueden solicitar a los viajeros una prueba de vacunación completa contra el COVID-19, dependiendo de la situación sanitaria vigente en el país. Esto suma un requisito extra al ingreso.

Los turistas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación correcta disfrutarán de un ingreso más ágil, facilitando así su acceso a diversas actividades turísticas en Brasil.