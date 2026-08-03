Tener el pasaporte vencido puede ser un inconveniente para numerosos viajeros que deseen ingresar o salir del país durante 2026. Las reglamentaciones pueden variar según la nacionalidad; sin embargo, las autoridades migratorias han señalado que en ciertas circunstancias, el ingreso o egreso puede ser rechazado debido a la falta de documentación que se encuentre vigente.

En este contexto, la Dirección Nacional de Migraciones ha confirmado los documentos obligatorios para la entrada y salida de Argentina y ha advertido a aquellos que posean un pasaporte vencido o no presenten la información requerida sobre las consecuencias que enfrentarán.

La disposición afecta especialmente a extranjeros provenientes de naciones ajenas al MERCOSUR, aunque también se aplica a ciudadanos argentinos que requieran presentar un pasaporte para viajar al exterior.

Oficial y confirmado | Argentina prohíbe el ingreso y salida del país a estos ciudadanos a pesar de tener pasaporte al día Fuente: Shutterstock

Razones por las que Argentina no permite el ingreso ni la salida del país a personas con el pasaporte caducado

De acuerdo a las normativas establecidas por la Dirección Nacional de Migraciones, los extranjeros extrazona están obligados a presentar un pasaporte vigente para poder ingresar o salir del territorio argentino.

Regiones donde un pasaporte vencido puede ocasionar problemas en su viaje:

Canadá,

Europa,

Asia,

África,

Estados Unidos,

Oceanía.

Qué documentos necesitan extranjeros para ingresar a Argentina

Argentina sostiene acuerdos migratorios con naciones del MERCOSUR y asociados que permiten el ingreso mediante documentos válidos.

Entre ellos se encuentran ciudadanos de:

Brasil,

Uruguay,

Paraguay,

Bolivia,

Chile,

Perú,

Colombia,

Ecuador,

Venezuela.

DNI vigente, cédula de identidad o documentación

¿Qué sucede si un extranjero se queda en Argentina más tiempo del permitido?

La Dirección Nacional de Migraciones reiteró que los turistas extranjeros están obligados a observar el plazo de permanencia autorizado al ingresar al país.

Cuando una persona excede dicho tiempo sin regularizar su situación migratoria, pueden imponerse las siguientes sanciones:

multas,

tasas migratorias,

o habilitaciones especiales de salida.

La importancia de verificar la validez del pasaporte antes de viajar

Para los ciudadanos argentinos, las condiciones dependen del destino seleccionado. Dentro del MERCOSUR y países asociados, múltiples viajes pueden efectuarse exclusivamente con DNI vigente, sin la necesidad de presentar el pasaporte.

Sin embargo, para realizar viajes a otros destinos internacionales, el pasaporte sigue siendo un documento fundamental.

La Dirección Nacional de Migraciones enfatizó la importancia de que los viajeros verifiquen la validez de su documentación antes de intentar ingresar o salir del país. Los pasajeros con pasaporte vencido pueden enfrentar retrasos o rechazos al intentar abordar vuelos internacionales, lo que podría resultar en pérdidas económicas y cambios inesperados en sus itinerarios.

Además, se recomienda a los ciudadanos argentinos que planeen viajar al exterior que aseguren que su pasaporte está vigente, ya que las autoridades migratorias están aplicando controles más estrictos. Quienes no cumplan con estos requisitos podrían ser sujetos a sanciones y no se les garantizará el derecho a cruzar las fronteras.

Las personas que posean un pasaporte que se encuentre expirado o que esté próximo a su vencimiento, tienen la posibilidad de proceder con el trámite de renovación mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Este trámite resulta esencial para garantizar la validez del documento de identificación y, por ende, facilitar la realización de viajes y otros procedimientos legales pertinentes.