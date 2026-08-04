En esta noticia ¿Qué significa soñar con la manteca?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 4 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2936 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

1° 2936 11° 0227 2° 9714 12° 2115 3° 4275 13° 5544 4° 5367 14° 1877 5° 4233 15° 2150 6° 0891 16° 0010 7° 9705 17° 4774 8° 9891 18° 8099 9° 3283 19° 5708 10° 0904 20° 5559

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele aludir a abundancia, placer y comodidad. Señala bienestar cercano o recursos que nutren un proyecto.

Si La Manteca está rancia, derramada o en exceso, advierte de indulgencia o situaciones resbaladizas. Pide moderación y responsabilidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.