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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 4 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este martes, 4 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2936 - La Manteca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto
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|2936
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|0227
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|13°
|5544
|4°
|5367
|14°
|1877
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|4233
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|2150
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|0891
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|0010
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|9705
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|4774
|8°
|9891
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|8099
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|3283
|19°
|5708
|10°
|0904
|20°
|5559
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca suele aludir a abundancia, placer y comodidad. Señala bienestar cercano o recursos que nutren un proyecto.
Si La Manteca está rancia, derramada o en exceso, advierte de indulgencia o situaciones resbaladizas. Pide moderación y responsabilidad.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.