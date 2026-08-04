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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 4 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2936 - La Manteca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

 1°2936 11°0227
 9714  12°2115
 3°4275 13°5544 
 5367  14°1877 
 4233  15°2150 
 6°0891  16°0010
 9705  17°4774 
 9891  18°8099 
 3283  19°5708 
 10°0904 20°5559 

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¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele aludir a abundancia, placer y comodidad. Señala bienestar cercano o recursos que nutren un proyecto.

Si La Manteca está rancia, derramada o en exceso, advierte de indulgencia o situaciones resbaladizas. Pide moderación y responsabilidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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