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Este viernes, 7 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7293 - Enamorado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto
|1°
|7293
|11°
|7178
|2°
|6938
|12°
|3988
|3°
|8878
|13°
|5498
|4°
|7198
|14°
|0711
|5°
|9710
|15°
|6506
|6°
|4536
|16°
|0933
|7°
|9769
|17°
|6624
|8°
|8019
|18°
|8691
|9°
|0046
|19°
|3895
|10°
|2626
|20°
|3161
¿Qué significa soñar con enamorado?
Soñar con un Enamorado simboliza deseo de afecto, romance y conexión. Refleja ilusión, atracción o necesidad de compañía emocional.
Si el sueño es armonioso, indica apertura al amor; si es inquietante, revela miedos a rechazo, celos o idealización excesiva.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.