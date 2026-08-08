En esta noticia ¿Qué significa soñar con enamorado?

Este viernes, 7 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7293 - Enamorado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

1° 7293 11° 7178 2° 6938 12° 3988 3° 8878 13° 5498 4° 7198 14° 0711 5° 9710 15° 6506 6° 4536 16° 0933 7° 9769 17° 6624 8° 8019 18° 8691 9° 0046 19° 3895 10° 2626 20° 3161

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un Enamorado simboliza deseo de afecto, romance y conexión. Refleja ilusión, atracción o necesidad de compañía emocional.

Si el sueño es armonioso, indica apertura al amor; si es inquietante, revela miedos a rechazo, celos o idealización excesiva.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.