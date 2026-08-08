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Este viernes, 7 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7293 - Enamorado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

 1°7293 11°7178
 6938  12°3988
 3°8878 13°5498 
 7198  14°0711 
 9710  15°6506 
 6°4536  16°0933
 9769  17°6624 
 8019  18°8691 
 0046  19°3895 
 10°2626 20°3161 

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¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un Enamorado simboliza deseo de afecto, romance y conexión. Refleja ilusión, atracción o necesidad de compañía emocional.

Si el sueño es armonioso, indica apertura al amor; si es inquietante, revela miedos a rechazo, celos o idealización excesiva.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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