Durante un largo periodo, se temió en Argentina que una especie de mamífero esencial para el equilibrio ecológico hubiera desaparecido para siempre de las vastas yungas, esteros y bosques del país. Sin embargo, diversos hitos de conservación lograron recuperar este animal.

Este gigante nacional, debido a la caza furtiva, al avance de la agricultura en los pastizales y bosques para cultivos, así como a su escasa tasa de reproducción, se encontraba en grave riesgo de extinción. Dejó de ser avistado durante décadas, hasta este nuevo hito de la biología.

Esta especie desapareció por causa de la caza furtiva y el avance del agro. anagoria

¿Qué mamífero reapareció en la Argentina?

Se consideraba extinto en la provincia de Corrientes desde mediados del siglo XX el oso hormiguero gigante, conocido científicamente como Myrmecophaga tridactyla, debido a las siguientes problemáticas:

la caza furtiva,

los atropellamientos en rutas,

la destrucción masiva de su hábitat natural.

El regreso del oso hormiguero gigante no se debió a un proceso espontáneo de la naturaleza; más bien fue el resultado de un proyecto de “rewilding” o reasilvestramiento, que tenía como objetivo restituir al ecosistema una especie fundamental que había desaparecido.

¿Cómo se realizó la reintroducción del oso hormiguero en el Parque Iberá?

Este trabajo inició formalmente en 2007 en el Parque Iberá, convirtiéndose en el primer proyecto de reintroducción de esta especie a nivel global. La fundamentación de esta iniciativa fue realizada por la fundación Rewilding Argentina junto con el Gobierno provincial.

El proceso contempló la selección de áreas estratégicas donde el ecosistema había mostrado suficiente recuperación para sustentar nuevamente a estos grandes mamíferos. Se trabajó inicialmente en el rescate de ejemplares huérfanos provenientes de provincias del norte argentino, pues sus madres habían sido víctimas de la caza.

Estos animales pasaron por un periodo intensivo de crianza y rehabilitación, logrando alimentarse de forma autónoma y desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir en el entorno salvaje sin asistencia humana.

Una vez alcanzada la madurez, los osos hormigueros fueron trasladados a corrales de pre-suelta en el Iberá para su aclimatación definitiva antes de ser liberados con collares de seguimiento satelital.

Estos dispositivos permiten a los científicos monitorear sus movimientos, garantizar que se alimenten correctamente y verificar que se reproduzcan con éxito en su nuevo hábitat.

El oso hormiguero gigante es una especie que se creía extinta.

¿Qué hace al oso hormiguero gigante un animal excepcional?

El oso hormiguero gigante constituye un ejemplar singular en su categoría, pudiendo alcanzar una longitud de hasta dos metros. Se caracteriza por su pelaje denso que presenta una distintiva banda negra, una cola abundantemente frondosa y un hocico alargado que contiene una lengua de hasta 60 centímetros, la cual está adaptada para la caza de insectos.

A pesar de su aspecto apacible, este mamífero exhibe garras delanteras sumamente poderosas y afiladas, que emplea para romper termiteros de considerable dureza y para defenderse de depredadores como el jaguar.

Un aspecto fundamental para su conservación radica en que su ciclo de vida está completamente vinculado a la salud de los pastizales y bosques abiertos, donde se halla su principal fuente de nutrición.

El papel fundamental del oso hormiguero en el ecosistema

Desde una perspectiva ambiental, el oso hormiguero se presenta como un ingeniero del ecosistema, así como un regulador natural de las poblaciones de insectos. Mediante el consumo de miles de hormigas y termitas diariamente, previene que estas especies se transformen en plagas, lo cual podría llevar a la degradación de la vegetación local. Esto contribuye a mantener un equilibrio entre la fauna y la flora del Iberá.

El rol del oso hormiguero en el ecosistema es fundamental.

Su alimentación tiene un impacto directo en la salud del medio ambiente.

Reintroducción de osos hormigueros: un modelo de conservación

El regreso del oso hormiguero gigante resalta la importancia de la colaboración entre organizaciones y gobiernos en proyectos de conservación. Esta experiencia puede servir como modelo para otras especies amenazadas.La recuperación del oso hormiguero gigante estimula el interés en la biodiversidad argentina. Su éxito podría influir en políticas de conservación y fomentar la participación comunitaria en la protección del medio ambiente.