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Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su reciente lanzamiento. La marca HDC presentó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que integra lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y una vaporera en un único dispositivo compacto y de alta potencia.
Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.
Con este modelo disponible actualmente en Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.
Dejamos atrás la freidora de aire: prestaciones del horno inteligente de HDC
El horno smart HAF-SO30LBK se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 30 litros, concebido para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.
Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 18 programas automáticos preestablecidos.
Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional.
Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.
Una de sus características más sobresalientes es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional.
Características del horno de 30 litros y potencia de 1800 W
Entre sus especificaciones más relevantes, se destacan las siguientes:
- Potencia: 1800 W
- Capacidad interior: 30 litros
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
- Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
- Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción
- Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Diseño y Autolimpieza para una Cocina Moderna
El horno smart HAF-SO30LBK no solo se distingue por su versatilidad, sino también por un diseño que se adapta a cualquier cocina moderna. La marca HDC ha incorporado en este modelo un sistema de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo al concluir el tiempo de cocción, proporcionando tranquilidad a los usuarios.
Además, el horno dispone de una función de autolimpieza que facilita su mantenimiento, lo cual permite a los usuarios disfrutar de sus comidas sin la preocupación del tiempo que conlleva limpiar tras cocinar.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Recetas guiadas y garantía de 3 años
El horno HAF-SO30LBK es compatible con una app móvil que permite controlar sus funciones desde el teléfono, haciendo la cocina más accesible y moderna para todos los usuarios.
Este modelo incluye un manual interactivo que ofrece recetas paso a paso, logrando que incluso los principiantes obtengan resultados deliciosos y profesionales al cocinar en casa.