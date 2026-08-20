En esta noticia ¿Qué significa soñar con ramera?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 19 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5778 - Ramera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

1° 5778 11° 2170 2° 9615 12° 9630 3° 1052 13° 0058 4° 4778 14° 4602 5° 4217 15° 0433 6° 5966 16° 4381 7° 5607 17° 2256 8° 7747 18° 2321 9° 2633 19° 1514 10° 2265 20° 6635

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede reflejar tensiones entre deseo, límites y autoestima. También puede activar juicios morales, culpa o miedo al qué dirán.

A veces simboliza independencia, poder de seducción o intercambio en las relaciones. El contexto y las emociones del sueño guían su verdadero sentido.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.