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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 19 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0494 - Cementerio
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto
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|5021
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|3521
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|9721
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|7713
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|2354
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|7446
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|1063
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|1139
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|8301
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|19°
|3444
|10°
|7281
|20°
|1828
¿Qué significa soñar con cementerio?
Soñar con un cementerio suele indicar cierres y despedidas: el fin de una etapa, relación o hábito que ya no aporta.
También puede aludir a duelo e introspección, invitando a honrar el pasado para sanar, soltar y avanzar.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.