En esta noticia ¿Qué significa soñar con cementerio?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 19 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0494 - Cementerio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

1° 0494 11° 4975 2° 3331 12° 6780 3° 2935 13° 5287 4° 5021 14° 3521 5° 9721 15° 7713 6° 2354 16° 7111 7° 7446 17° 1063 8° 1139 18° 8301 9° 8094 19° 3444 10° 7281 20° 1828

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele indicar cierres y despedidas: el fin de una etapa, relación o hábito que ya no aporta.

También puede aludir a duelo e introspección, invitando a honrar el pasado para sanar, soltar y avanzar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.