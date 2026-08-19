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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 19 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0494 - Cementerio

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

 1°0494 11°4975
 3331  12°6780
 3°2935 13°5287 
 5021  14°3521 
 9721  15°7713 
 6°2354  16°7111
 7446  17°1063 
 1139  18°8301 
 8094  19°3444 
 10°7281 20°1828 

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¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele indicar cierres y despedidas: el fin de una etapa, relación o hábito que ya no aporta.

También puede aludir a duelo e introspección, invitando a honrar el pasado para sanar, soltar y avanzar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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