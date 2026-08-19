Completar una maratón de 42 kilómetros representa un desafío físico y mental. Pero hacerlo en las Islas Malvinas convirtió la experiencia de Candela Cerrone en algo mucho más profundo. La atleta argentina, profesora de Educación Física y entrenadora de Runner Fox Pinamar, viajó para participar de la Stanley Marathon y terminó primera entre las mujeres.

La competencia se disputó el 8 de marzo de 2026 y Cerrone cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos. Sin embargo, su triunfo no quedó limitado al ámbito deportivo: su presencia en las islas y el mensaje que transmitió después de la carrera generaron una fuerte repercusión.

En diálogo con El Cronista, la corredora contó cómo vivió la competencia, por qué no pudo utilizar la bandera argentina y qué ocurrió después de su victoria.

Ganó la Maratón de Malvinas y dedicó el triunfo a los veteranos

Para Cerrone, correr en las islas tuvo un significado que excedió ampliamente el resultado deportivo. La atleta explicó que desde su llegada fue consciente de la historia del lugar y del peso emocional que podía tener cada kilómetro.

“Correr en Malvinas fue mucho más que una carrera. Desde que llegué sentí que estaba en un lugar atravesado por mucha historia, dolor y recuerdos que había que valorar”, señaló en diálogo con El Cronista.

Candela Cerrone, la argentina que ganó la Maratón de Malvinas. El Cronista.

Durante el recorrido intentó concentrarse exclusivamente en la competencia para no quedar atrapada por la emoción.

“Mientras corría trataba de no pensar demasiado en lo que pasó allí, en quienes quedaron y en quienes nunca volvieron. Si pensaba en eso en cada paso, era un peso demasiado grande para poder seguir”, relató.

Pero todo cambió en los últimos metros. Cuando supo que faltaban apenas 200 metros para llegar, dejó de contener lo que sentía.

“Cuando crucé la meta entendí que ese triunfo no era solamente mío. Se lo dediqué a los caídos, a los veteranos y a todos los que estuvieron allí. Quería hacer mi mayor esfuerzo para que Argentina se escuchara en nuestras islas”, afirmó.

Candela Cerrone, la argentina que ganó la Maratón de Malvinas. El Cronista.

No pudo correr con la bandera argentina en Malvinas

Uno de los momentos que más marcó su experiencia fue la imposibilidad de competir utilizando símbolos argentinos.

Cerrone contó que no tuvo permitido llevar la bandera argentina ni vestir los colores celeste y blanco durante la prueba. “No pude llevar la bandera ni usar nuestros colores, pero los sentí en el aire, en nuestro suelo y en cada rincón”, expresó.

Para la atleta, esa restricción hizo todavía más intensa una jornada que ya estaba cargada de emociones. “Fue una mezcla muy fuerte de sentimientos. Sin dudas, fue una experiencia que me marcó para siempre”, sostuvo.

Cómo fue la carrera en las Islas Malvinas

Además de la carga emocional, la Stanley Marathon presenta dificultades deportivas importantes. El viento, los cambios en las condiciones climáticas y un circuito sin demasiados sectores de reparo obligan a los corredores a realizar un esfuerzo adicional.

“La carrera es dura por el clima, por el viento, porque no hay mucho reparo y porque también tiene cierta altimetría. Pero para mí lo más difícil fue contener la emoción durante todo el recorrido”, explicó Cerrone.

La maratonista también relató lo ocurrido después de que un video suyo se viralizara en Argentina. “A medida que el video empezó a difundirse, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en el continente ni la repercusión que había tenido. Pero evidentemente ellos sí lo sabían, porque después comenzó el malestar de los isleños y del gobernador”, contó.

Candela Cerrone, la argentina que ganó la Maratón de Malvinas. El Cronista.

Según su relato, esa situación también afectó la cobertura de su victoria. “No me publicaron en el diario como ganadora ni mencionaron de dónde era. Solo pusieron mi nombre como una ‘experimentada maratonista’ y tampoco publicaron fotos mías, aunque sí aparecieron imágenes de otros corredores”, denunció.

Pese a las tensiones, Cerrone considera que consiguió lo que había ido a buscar. “Yo quería que Argentina se escuchara en el podio, en las islas, y terminó siendo mucho más de lo que esperaba. Gracias a toda esta repercusión, se sigue hablando de Malvinas, de la memoria y de las nuevas generaciones”, afirmó.

“Nada va a ser como esto, no solamente por lo deportivo, sino por todo lo emocional que significó”, resumió.

Stanley Marathon: la maratón más austral del mundo

La Stanley Marathon se realiza en Puerto Argentino, denominado Stanley por el Reino Unido, capital de las Islas Malvinas. La competencia comenzó a disputarse en 2005 y fue certificada desde 2006 por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia.

El circuito atraviesa sectores de la ciudad y zonas próximas al aeropuerto, mientras que las condiciones meteorológicas y los fuertes vientos del archipiélago convierten la prueba en un desafío incluso para atletas experimentados.

Cada edición reúne a corredores locales e internacionales y también ha contado con participación argentina, incluidos excombatientes de la Guerra de Malvinas. Por eso, además de su exigencia deportiva, la carrera quedó asociada a una particular carga histórica y emocional.