En esta noticia ¿Qué significa soñar con el humo?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 19 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0386 - El Humo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

1° 0386 11° 3288 2° 4962 12° 8046 3° 8190 13° 7505 4° 2448 14° 6434 5° 2478 15° 7044 6° 0211 16° 2851 7° 9702 17° 3382 8° 9583 18° 5589 9° 8974 19° 0072 10° 0072 20° 5284

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo suele reflejar confusión y cosas ocultas; sugiere pausar, observar y aclarar antes de decidir.

Si es denso u oscuro, advierte de estrés o ambientes tóxicos; si se disipa, señala limpieza, revelaciones y cierre de ciclos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.