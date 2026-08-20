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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 19 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0386 - El Humo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

 1°0386 11°3288
 4962  12°8046
 3°8190 13°7505 
 2448  14°6434 
 2478  15°7044 
 6°0211  16°2851
 9702  17°3382 
 9583  18°5589 
 8974  19°0072 
 10°0072 20°5284 

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¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo suele reflejar confusión y cosas ocultas; sugiere pausar, observar y aclarar antes de decidir.

Si es denso u oscuro, advierte de estrés o ambientes tóxicos; si se disipa, señala limpieza, revelaciones y cierre de ciclos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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