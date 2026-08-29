La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 29 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 29 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5344 - La Cárcel

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 29 de agosto

1° 5344 11° 6104 2° 5656 12° 6294 3° 5012 13° 7073 4° 9094 14° 1121 5° 1861 15° 7126 6° 8549 16° 5037 7° 0509 17° 6149 8° 6547 18° 0257 9° 6429 19° 1229 10° 3073 20° 7737

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel suele simbolizar sensación de encierro, límites impuestos o culpa que te impiden avanzar.

También puede señalar miedos internos o responsabilidades pesadas; invita a reconocer lo que te ata y buscar formas de liberarte.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.