Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 29 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3614 - Borracho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 29 de agosto

1° 3614 11° 6418 2° 4941 12° 4620 3° 4362 13° 4344 4° 7310 14° 5656 5° 8921 15° 3203 6° 3835 16° 5999 7° 6157 17° 8436 8° 5275 18° 5565 9° 4120 19° 3073 10° 8228 20° 9884

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con El Borracho suele reflejar exceso, descontrol o evasión de problemas. Es una señal para moderarte y enfrentar lo pendiente.

Si eres tú El Borracho, invita a poner límites y pedir apoyo; si es otra persona, alerta sobre malas influencias o vergüenza ajena.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.