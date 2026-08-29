La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci es, sin duda, una de las obras más emblemáticas y reconocidas a nivel global. La expresión y la sonrisa de la mujer retratada en la pintura ha cautivado a innumerables personas a lo largo de los siglos.

Uno de los enigmas más significativos que nos legó el inventor y artista italiano a través de su obra, la Gioconda, es el paisaje de fondo. Los expertos se cuestionan acerca de la ubicación de aquel paisaje que se encuentra tras la figura, interrogándose sobre su existencia real o si constituye únicamente la pura imaginación de Da Vinci.

¿Un lugar real o una invención de Da Vinci? El paisaje al fondo de la Mona Lisa

La geóloga e historiadora del arte Ann Pizzorusso afirma haber descifrado el enigma respecto al origen del paisaje que inspiró a Leonardo en la creación de la Mona Lisa. Después de numerosas investigaciones, la especialista manifestó haber descubierto tres pistas fundamentales que podrían esclarecer la verdadera fuente de inspiración del artista.

Muchos historiadores del arte argumentan que el fondo es fruto de la imaginación de Leonardo. Otros han propuesto ubicaciones concretas, tales como la ciudad de Bobbio o la provincia de Arrezzo.

A pesar de que estas teorías contaban con sólido fundamento, dichos argumentos se debilitaron al percatarse de que únicamente se basaban en un puente y en un camino.

Da Vinci “poseía un notable respeto por la naturaleza y la representaba con precisión en cada obra. Para él, a diferencia de otros artistas, el paisaje era tan valioso como las figuras”, explicó la historiadora.

La Mona Lisa, pintada por Leonardo Da Vinci.

Las pistas geológicas del paisaje de la Mona Lisa según Pizzorusso: un enigma revelado

Según la geóloga Pizzorusso, el paisaje detrás de la Mona Lisa se asemeja considerablemente a los alrededores naturales de la pequeña ciudad de Lecco, localizada junto a las orillas del lago Como, a algo más de 80 kilómetros de la Ciudad de Milán, en la región de Lombardía, Italia.

La primera pista, la masa de agua en la pintura: la investigadora determinó que se trata del lago Garlate, que se conoce que fue visitado por Leonardo.

La segunda pista, el puente: este indicio se basa en la existencia del puente Azzone Visconti del siglo XIV en la pintura.

La tercera pista, formaciones rocosas: es la más relevante. Se refiere a las formaciones rocosas de los Alpes que dominan la zona, las cuales se alinean estrechamente con ciertas formaciones rocosas justo encima del hombro derecho de la modelo.

Según Pizzorusso, Lecco es el único lugar que presenta supuestos relacionados con un lago. Asimismo, la geóloga enfatizó que los colores de las formaciones rocosas “coinciden con los tonos que Leonardo empleó para pintar sus rocas”.

“Todos conversan sobre el puente y pocos mencionan la geología”, le explicó la especialista a The Guardian. “Los geólogos no observan pinturas y los historiadores del arte no consideran la geología”, se quejó sobre por qué ninguna disciplina había logrado resolver antes el enigma.

“Me siento satisfecha de poder iluminar los logros de Leonardo como geólogo”, celebró Pizzorusso a través de un mensaje de correo electrónico.

La Mona Lisa es una obra realizada por Leonardo Da Vinci alrededor del año 1503. La mujer representada es Lisa Gherardini, esposa del comerciante de seda florentino Francesco del Giocondo, razón por la cual el retrato es conocido como “La Gioconda”.

El cuadro de la Mona Lisa posee dimensiones de 77x53 centímetros. La obra es destacada por su verismo, lo que implica su cercanía a la realidad. Además, Da Vinci utilizó el sfumato, técnica que busca difuminar los contornos y fundir las sombras. También intenta generar una apariencia de objetos poco definidos, dependiendo del espacio y aire que existe entre el observador.

Pizzorusso es una geóloga e historiadora del arte que ha trabajado en proyectos relacionados con la extracción de petróleo, la búsqueda de gemas y proyectos de limpieza ambiental.

Fanática del arte renacentista italiano, estudió el tema, obtuvo una maestría y se especializó en este período de la historia del arte.