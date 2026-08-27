En esta noticia Bill Gates no se equivocó: los robots irrumpen en el mercado de trabajo

Bill Gates es reconocido como una figura prominente en el sector de la tecnología. Por esta razón, se mantiene constantemente informado sobre los avances y transformaciones que propone dicho ecosistema, especialmente en lo que respecta a la robótica.

En este contexto, es indiscutible que las máquinas adquirirán un rol más significativo dentro del mundo laboral. Además, las afirmaciones del multimillonario adquieren mayor relevancia a medida que diversas compañías, como Tesla, cuyo propietario es Elon Musk y Figure AI, presentan sus robots humanoides.

El objetivo, tal como expresó Gates, es automatizar tareas repetitivas que ejecutan los seres humanos. Por consiguiente, se mostró sumamente optimista respecto al potencial para generar nuevas oportunidades .

“Es menos probable que los robots nos reemplacen en los trabajos que amamos y más probable que hagan trabajos que la gente no quiere hacer” , afirmó el cofundador de Microsoft.

Bill Gates no se equivocó: los robots irrumpen en el mercado de trabajo

En relación a los avances en el desarrollo de robots, Nvidia ha realizado una significativa inversión en la creación de máquinas que proporcionan asistencia a los trabajadores en actividades tales como levantar objetos pesados o transportar materiales.

Recientemente, Elon Musk informó sobre el inminente lanzamiento al mercado del robot humanoide de Tesla, denominado “Optimus”, el cual ofrecerá soluciones para las tareas domésticas repetitivas y el sector de la industria manufacturera.

Asimismo, los robots de dicha firma fueron diseñados con la finalidad de erradicar “la necesidad de realizar trabajos inseguros e indeseables y, en última instancia, permitiéndonos vivir vidas más plenas y significativas ”.

Con el estreno del prototipo Figure 01, Figure AI aseveró que, “con el primer humanoide en la fuerza laboral, tendremos la capacidad de incrementar la producción, enfrentar la alarmante escasez de mano de obra y disminuir la obligación de realizar labores en condiciones de riesgo ”.