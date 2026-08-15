En esta noticia ¿Qué significa soñar con piojos?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este sábado, 15 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1387 - Piojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 15 de agosto

1° 1387 11° 7879 2° 1564 12° 3199 3° 2395 13° 8968 4° 0283 14° 1936 5° 5677 15° 6655 6° 4944 16° 2710 7° 3443 17° 5953 8° 7728 18° 5495 9° 7443 19° 6660 10° 3801 20° 5625

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, estrés y la sensación de estar invadido por pequeños problemas o personas tóxicas.

También puede señalar necesidad de limpieza emocional y de poner límites; si los eliminas en el sueño, indica recuperación del control y alivio.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.