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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este sábado, 15 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1387 - Piojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 15 de agosto
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|8968
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|0283
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|7728
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|6660
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|3801
|20°
|5625
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, estrés y la sensación de estar invadido por pequeños problemas o personas tóxicas.
También puede señalar necesidad de limpieza emocional y de poner límites; si los eliminas en el sueño, indica recuperación del control y alivio.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.