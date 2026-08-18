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Este lunes, 17 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.
En este lunes, 17 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1395 - Anteojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 17 de agosto
|1°
|1395
|11°
|5754
|2°
|2875
|12°
|1530
|3°
|5201
|13°
|4994
|4°
|6039
|14°
|6736
|5°
|8636
|15°
|0169
|6°
|7254
|16°
|4449
|7°
|2297
|17°
|0009
|8°
|4859
|18°
|0268
|9°
|0037
|19°
|0130
|10°
|3396
|20°
|1719
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con Anteojos indica búsqueda de claridad y enfoque. Sugiere necesidad de entender mejor una situación.
Si están rotos o perdidos, hay confusión o autoengaño. Si encajan bien, llegan decisiones más acertadas.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.