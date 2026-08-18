En esta noticia ¿Qué significa soñar con anteojos?

Este lunes, 17 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este lunes, 17 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1395 - Anteojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 17 de agosto

1° 1395 11° 5754 2° 2875 12° 1530 3° 5201 13° 4994 4° 6039 14° 6736 5° 8636 15° 0169 6° 7254 16° 4449 7° 2297 17° 0009 8° 4859 18° 0268 9° 0037 19° 0130 10° 3396 20° 1719

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos indica búsqueda de claridad y enfoque. Sugiere necesidad de entender mejor una situación.

Si están rotos o perdidos, hay confusión o autoengaño. Si encajan bien, llegan decisiones más acertadas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.