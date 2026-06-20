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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1046 (Tomates) y las letras son: D J K Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 19 de junio
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|7841
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|0761
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|1598
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 19 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 19 de junio. A la cabeza salió el número 0383 - Mal Tiempo.
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|0383
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|8989
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|3160
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|1114
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|7225
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|0738
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|7334
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates suele asociarse a vitalidad, salud y abundancia. Pueden simbolizar oportunidades listas para aprovechar, especialmente si los ves rojos y frescos.
Si están verdes o dañados, advierte sobre prisas o decepciones. También pueden reflejar pasión en las relaciones o la necesidad de nutrir proyectos hasta que maduren.
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo refleja turbulencia emocional, estrés o preocupaciones que nublan tu claridad. Señala cambios repentinos y la necesidad de protegerte o buscar apoyo.
La tormenta sugiere tensiones acumuladas y un proceso de purificación; la lluvia, limpieza y alivio; el viento, inestabilidad. El sueño invita a pausar, ordenar prioridades y prepararte.