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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1046 (Tomates) y las letras son: D J K Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 19 de junio

 1°1046 11°7841 
 0996  12°5857
 3°6057  13°9659 
 0761  14°3675 
 1292  15°7944 
 6°4754  16°3486
 8383  17°5896 
 3417  18°2857 
 5631  19°7082 
 10°3783  20°1598 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 19 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 19 de junio. A la cabeza salió el número 0383 - Mal Tiempo.

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 1°0383 11°8989 
 6291   12°4635
 3°3160  13°1114 
 5055  14°7225 
 1491  15°8817 
 6°0738  16°9157
 5228  17°3917 
 0579  18°6144 
 9458  19°9957 
 10°2581  20°7334 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse a vitalidad, salud y abundancia. Pueden simbolizar oportunidades listas para aprovechar, especialmente si los ves rojos y frescos.

Si están verdes o dañados, advierte sobre prisas o decepciones. También pueden reflejar pasión en las relaciones o la necesidad de nutrir proyectos hasta que maduren.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo refleja turbulencia emocional, estrés o preocupaciones que nublan tu claridad. Señala cambios repentinos y la necesidad de protegerte o buscar apoyo.

La tormenta sugiere tensiones acumuladas y un proceso de purificación; la lluvia, limpieza y alivio; el viento, inestabilidad. El sueño invita a pausar, ordenar prioridades y prepararte.