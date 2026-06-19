Cuando una persona fallece, lo común es que haya dejado un testamento válido que detalle la distribución de sus bienes. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero es considerado indigno conforme a lo estipulado en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En tales situaciones, se da inicio al proceso de sucesión intestada, que se aplica cuando no existe un testamento o este no abarca todos los bienes. El objetivo es evitar conflictos legales a través de un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos.

Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo establezca el testamento (foto: archivo).

En la Argentina, existen dos clases de sucesión:

Sucesión testamentaria: se presenta cuando el difunto dejó un testamento válido que indica su deseo respecto a la repartición de sus bienes. Esta prerrogativa se ve restringida por la legítima hereditaria, la cual garantiza una porción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

se presenta cuando el difunto dejó un testamento válido que indica su deseo respecto a la repartición de sus bienes. Esta prerrogativa se ve restringida por la legítima hereditaria, la cual garantiza una porción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge). Sucesión intestada: es pertinente en ausencia de testamento, cuando este resulta nulo o no abarca todos los bienes. En tal caso, la normativa vigente determina quiénes son los herederos y la manera en que se reparte la herencia.

Razones que pueden hacer nulo un testamento: ¿Cuáles son?

De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes razones:

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por violar una prohibición legal.

Por tener defectos de forma.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

¿Cuál es el orden de llamamiento hereditario según el Código Civil y Comercial?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

¿Qué ocurre cuando no hay herederos?

Se establece la herencia vacante en el supuesto de no existir herederos ni legatarios. En tal situación, el juez determina la entrega de los bienes al Estado.

Si en un momento posterior alguien reclama derechos hereditarios, es fundamental que inicie una solicitud de herencia y acepte los bienes en las condiciones en que se encuentren.

Reforma legal agiliza herencias y reduce conflictos familiares

Cuando una persona fallece sin un testamento válido, la ley establece un procedimiento claro para la distribución de sus bienes, lo que puede incluir la intervención de un juez.

Esto asegura que la voluntad del fallecido y los derechos de los herederos se mantengan en equilibrio, promoviendo una distribución justa de los bienes.

Este proceso no solo busca evitar conflictos, sino que también garantiza que los derechos de los herederos sean respetados, incluso si no están mencionados en un testamento.

Además, es importante destacar que los herederos forzosos tienen derechos específicos que no pueden ser ignorados, lo que significa que, incluso en situaciones de sucesión intestada, ciertos parientes siempre recibirán una parte de la herencia.

La falta de un testamento no solo afecta la herencia, también puede generar disputas familiares. Por ello, es recomendable redactar un testamento claro para evitar inconvenientes futuros.

La formulación de un testamento puede incluir donaciones o legados específicos. Esto permite al testador definir con precisión cómo se distribuirán sus bienes según su voluntad.