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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1843 (Balcón) y las letras son: U D R W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 19 de junio

 1°1843 11°2254 
 1814  12°6954
 3°1055  13°6309 
 2046  14°1544 
 3113  15°2794 
 6°9657  16°4545
 5976  17°6949 
 0794  18°4337 
 7306  19°1888 
 10°7414  20°9006 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 19 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 19 de junio. A la cabeza salió el número 6637 - El Dentista.

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 1°6637 11°1496 
 9150   12°3604
 3°4892  13°2873 
 2976  14°8334 
 1956  15°0513 
 6°9251  16°7472
 4975  17°1738 
 2884  18°5835 
 5188  19°6660 
 10°8184  20°2417 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con balcón suele simbolizar perspectiva y distancia emocional: necesitas observar tu vida desde arriba para tomar decisiones con más claridad. También puede indicar deseo de libertad, expansión o abrirte a nuevas oportunidades.

Si el balcón es inestable o tienes miedo de caer, advierte sobre riesgos, exposición o presión social. Un balcón sólido y con buena vista sugiere seguridad interior, reconocimiento y momentos propicios para mostrar tus logros.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista suele reflejar preocupación por tu salud, tu imagen o asuntos que necesitas atender.

También puede indicar miedo al juicio, a que afloren verdades incómodas, o deseo de recuperar control y alivio.