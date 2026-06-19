El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1843 (Balcón) y las letras son: U D R W.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 19 de junio

1° 1843 11° 2254 2° 1814 12° 6954 3° 1055 13° 6309 4° 2046 14° 1544 5° 3113 15° 2794 6° 9657 16° 4545 7° 5976 17° 6949 8° 0794 18° 4337 9° 7306 19° 1888 10° 7414 20° 9006

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 19 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 19 de junio. A la cabeza salió el número 6637 - El Dentista.

1° 6637 11° 1496 2° 9150 12° 3604 3° 4892 13° 2873 4° 2976 14° 8334 5° 1956 15° 0513 6° 9251 16° 7472 7° 4975 17° 1738 8° 2884 18° 5835 9° 5188 19° 6660 10° 8184 20° 2417

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con balcón suele simbolizar perspectiva y distancia emocional: necesitas observar tu vida desde arriba para tomar decisiones con más claridad. También puede indicar deseo de libertad, expansión o abrirte a nuevas oportunidades.

Si el balcón es inestable o tienes miedo de caer, advierte sobre riesgos, exposición o presión social. Un balcón sólido y con buena vista sugiere seguridad interior, reconocimiento y momentos propicios para mostrar tus logros.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista suele reflejar preocupación por tu salud, tu imagen o asuntos que necesitas atender.

También puede indicar miedo al juicio, a que afloren verdades incómodas, o deseo de recuperar control y alivio.