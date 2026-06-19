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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1677 (Pierna Mujer) y las letras son: E U V Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 18 de junio

 1°1677 11°3288 
 7992  12°9659
 3°1972  13°5549 
 2797  14°0709 
 5157  15°7637 
 6°0899  16°6393
 3896  17°2113 
 0872  18°5500 
 2008  19°7359 
 10°4069  20°5484 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 18 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 18 de junio. A la cabeza salió el número 6621 - Mujer.

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 1°6621 11°6864 
 7869   12°1657
 3°2137  13°9798 
 9913  14°4627 
 6146  15°1999 
 6°4496  16°0872
 2645  17°3928 
 4027  18°4243 
 2489  19°2606 
 10°7621  20°3182 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con Pierna Mujer puede simbolizar atracción, feminidad y ganas de avanzar. Refleja deseo, curiosidad o interés por una relación o por tu lado creativo.

También alude a apoyo y estabilidad: la pierna como base para moverte. Indica necesidad de independencia, seguridad o de sanar una vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, cuidado y la parte emocional de tu vida. También puede señalar creatividad o la necesidad de equilibrar tu mundo interior.

Si es desconocida, sugiere cambios o mensajes del subconsciente; si es alguien que conoces, habla de vínculos, apoyo o conflictos por resolver. Los detalles del sueño (actitud, lugar y emociones) afinan su significado.