Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1677 (Pierna Mujer) y las letras son: E U V Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 18 de junio

1° 1677 11° 3288 2° 7992 12° 9659 3° 1972 13° 5549 4° 2797 14° 0709 5° 5157 15° 7637 6° 0899 16° 6393 7° 3896 17° 2113 8° 0872 18° 5500 9° 2008 19° 7359 10° 4069 20° 5484

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 18 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 18 de junio. A la cabeza salió el número 6621 - Mujer.

1° 6621 11° 6864 2° 7869 12° 1657 3° 2137 13° 9798 4° 9913 14° 4627 5° 6146 15° 1999 6° 4496 16° 0872 7° 2645 17° 3928 8° 4027 18° 4243 9° 2489 19° 2606 10° 7621 20° 3182

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con Pierna Mujer puede simbolizar atracción, feminidad y ganas de avanzar. Refleja deseo, curiosidad o interés por una relación o por tu lado creativo.

También alude a apoyo y estabilidad: la pierna como base para moverte. Indica necesidad de independencia, seguridad o de sanar una vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, cuidado y la parte emocional de tu vida. También puede señalar creatividad o la necesidad de equilibrar tu mundo interior.

Si es desconocida, sugiere cambios o mensajes del subconsciente; si es alguien que conoces, habla de vínculos, apoyo o conflictos por resolver. Los detalles del sueño (actitud, lugar y emociones) afinan su significado.