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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1958 (Ahogado) y las letras son: A C P R.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 19 de junio
|1°
|1958
|11°
|6361
|2°
|3294
|12°
|9641
|3°
|7638
|13°
|3012
|4°
|8821
|14°
|9832
|5°
|1939
|15°
|2483
|6°
|8525
|16°
|9610
|7°
|6125
|17°
|6928
|8°
|7923
|18°
|7450
|9°
|2253
|19°
|3775
|10°
|4193
|20°
|0729
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 19 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 19 de junio. A la cabeza salió el número 0544 - La Cárcel.
|1°
|0544
|11°
|3701
|2°
|4433
|12°
|3164
|3°
|5831
|13°
|9359
|4°
|8081
|14°
|8216
|5°
|2225
|15°
|8722
|6°
|4779
|16°
|9781
|7°
|3882
|17°
|5847
|8°
|1531
|18°
|4294
|9°
|3213
|19°
|6748
|10°
|8891
|20°
|6921
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con ahogado?
Soñar con un ahogado suele reflejar emociones desbordadas y sensación de estar superado por problemas o culpas.
El contexto importa: agua turbia señala angustia; ser rescatado sugiere ayuda y salida; si eres tú, invita a pedir apoyo.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de estar atrapado por normas, culpas o situaciones que limitan tu libertad. Indica necesidad de revisar límites autoimpuestos.
También puede señalar miedo a las consecuencias de tus actos o deseo de cambio y redención. Invita a planear pasos para liberarte de lo que te retiene.