La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1958 (Ahogado) y las letras son: A C P R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 19 de junio

1° 1958 11° 6361 2° 3294 12° 9641 3° 7638 13° 3012 4° 8821 14° 9832 5° 1939 15° 2483 6° 8525 16° 9610 7° 6125 17° 6928 8° 7923 18° 7450 9° 2253 19° 3775 10° 4193 20° 0729

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 19 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 19 de junio. A la cabeza salió el número 0544 - La Cárcel.

1° 0544 11° 3701 2° 4433 12° 3164 3° 5831 13° 9359 4° 8081 14° 8216 5° 2225 15° 8722 6° 4779 16° 9781 7° 3882 17° 5847 8° 1531 18° 4294 9° 3213 19° 6748 10° 8891 20° 6921

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele reflejar emociones desbordadas y sensación de estar superado por problemas o culpas.

El contexto importa: agua turbia señala angustia; ser rescatado sugiere ayuda y salida; si eres tú, invita a pedir apoyo.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de estar atrapado por normas, culpas o situaciones que limitan tu libertad. Indica necesidad de revisar límites autoimpuestos.

También puede señalar miedo a las consecuencias de tus actos o deseo de cambio y redención. Invita a planear pasos para liberarte de lo que te retiene.