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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1958 (Ahogado) y las letras son: A C P R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 19 de junio

 1°1958 11°6361 
 3294  12°9641
 3°7638  13°3012 
 8821  14°9832 
 1939  15°2483 
 6°8525  16°9610
 6125  17°6928 
 7923  18°7450 
 2253  19°3775 
 10°4193  20°0729 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 19 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 19 de junio. A la cabeza salió el número 0544 - La Cárcel.

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 1°0544 11°3701 
 4433   12°3164
 3°5831  13°9359 
 8081  14°8216 
 2225  15°8722 
 6°4779  16°9781
 3882  17°5847 
 1531  18°4294 
 3213  19°6748 
 10°8891  20°6921 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele reflejar emociones desbordadas y sensación de estar superado por problemas o culpas.

El contexto importa: agua turbia señala angustia; ser rescatado sugiere ayuda y salida; si eres tú, invita a pedir apoyo.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de estar atrapado por normas, culpas o situaciones que limitan tu libertad. Indica necesidad de revisar límites autoimpuestos.

También puede señalar miedo a las consecuencias de tus actos o deseo de cambio y redención. Invita a planear pasos para liberarte de lo que te retiene.