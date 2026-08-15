Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3566 (Lombriz) y las letras son: E C M S.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

1° 3566 11° 6437 2° 8657 12° 5660 3° 2022 13° 4659 4° 3101 14° 8524 5° 9926 15° 3171 6° 3809 16° 9157 7° 8294 17° 7266 8° 7405 18° 1751 9° 5631 19° 1632 10° 0896 20° 3666

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 3884 - La Iglesia.

1° 3884 11° 3579 2° 2707 12° 8140 3° 6580 13° 6999 4° 0784 14° 3348 5° 8432 15° 2008 6° 1330 16° 6194 7° 8291 17° 5748 8° 7730 18° 1455 9° 4217 19° 3165 10° 6465 20° 7799

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con una lombriz suele simbolizar renovación y crecimiento silencioso. Señala sanación interna, paciencia y conexión con lo esencial.

También puede aludir a molestias pequeñas pero persistentes o a transformaciones ocultas. Invita a limpiar lo viejo y valorar el progreso discreto.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía espiritual y protección. Indica necesidad de reconectar con tus valores o con una comunidad de apoyo.

También puede reflejar culpa y deseo de perdón, o ganas de empezar de nuevo. Un templo acogedor sugiere esperanza; vacío o en ruinas, dudas o crisis de fe.