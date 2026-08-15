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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3566 (Lombriz) y las letras son: E C M S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

 1°3566 11°6437 
 8657  12°5660
 3°2022  13°4659 
 3101  14°8524 
 9926  15°3171 
 6°3809  16°9157
 8294  17°7266 
 7405  18°1751 
 5631  19°1632 
 10°0896  20°3666 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 3884 - La Iglesia.

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 1°3884 11°3579 
 2707   12°8140
 3°6580  13°6999 
 0784  14°3348 
 8432  15°2008 
 6°1330  16°6194
 8291  17°5748 
 7730  18°1455 
 4217  19°3165 
 10°6465  20°7799 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con una lombriz suele simbolizar renovación y crecimiento silencioso. Señala sanación interna, paciencia y conexión con lo esencial.

También puede aludir a molestias pequeñas pero persistentes o a transformaciones ocultas. Invita a limpiar lo viejo y valorar el progreso discreto.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía espiritual y protección. Indica necesidad de reconectar con tus valores o con una comunidad de apoyo.

También puede reflejar culpa y deseo de perdón, o ganas de empezar de nuevo. Un templo acogedor sugiere esperanza; vacío o en ruinas, dudas o crisis de fe.