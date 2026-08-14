Reino Unido, Australia y China prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Tanto Reino Unido, Australia y China han incrementado los controles migratorios y ya no otorgan el ingreso ni la salida del país a quienes posean un pasaporte vencido o cuya validez no cumpla con los nuevos requerimientos internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios subrayaron que son muchas las personas que ignoran que ciertos destinos exigen una cantidad mínima de meses de vigencia en el pasaporte para permitir el viaje.

Consulta la lista de objetos prohibidos de la TSA antes de viajar a EE. UU. en invierno. (foto: archivo).

Qué gestión deben completar los viajeros antes de abandonar el país

El principal requisito consiste en renovar el pasaporte antes de que expire o cuando le quede un período reducido de vigencia.

Muchos países exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

Nueva visa gratuita para mexicanos que viajarán al Reino Unido

El Reino Unido se posiciona como uno de los destinos europeos más relevantes en términos de historia y cultura para los viajeros provenientes de México. Los ciudadanos mexicanos no requieren visa para estancias turísticas que no excedan los 180 días.

Sin embargo, a partir del 8 de enero de 2025, será mandatorio tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) antes de abordar.

Sin Real ID, pasaporte o visa americana | Estados Unidos lo hizo oficial y ya permite abordar vuelos con este nuevo documento

UK ETA: en app, £10, válida 2 años y múltiples entradas; pasaporte, alojamiento, fondos y regreso; sin trabajo.

Se requiere la solicitud en línea a través de la aplicación oficial UK ETA, la cual tiene un costo de £10.

Este documento es válido por un período de 2 años y permite múltiples entradas. Es necesario presentar un pasaporte vigente, una prueba de alojamiento, fondos suficientes y un boleto de regreso; además, no se autoriza el trabajo en calidad de turista.

Qué limitaciones aplica Australia

Los argentinos requieren una visa obligatoria para cualquier tipo de viaje, sin excepciones. Este destino suscita interés debido a su singular combinación de naturaleza extrema, sus ciudades modernas con un elevado índice de calidad de vida y un sistema educativo universitario de reconocimiento internacional.

La visa más común es la Visitor Visa Subclass 600, la cual permite estancias de 3 a 12 meses dependiendo de cada caso. Se tramita en línea mediante ImmiAccount y puede tardar hasta seis semanas en procesarse.

Se exige un pasaporte vigente, solvencia económica e itinerario. No se permite trabajar. La desventaja es que no existe Working Holiday Visa disponible para mexicanos.

Viajeros: Pasaporte y ETA, requisitos esenciales para volar

Por su significativa carga cultural, histórica y comercial, China constituye un destino sumamente atractivo. Es importante mencionar que se requiere una visa para entrar al país.

Las autoridades han advertido que aquellos que no cumplan con los requisitos de vigencia del pasaporte enfrentan la posibilidad de ser detenidos en los aeropuertos.

Además, es importante mencionar que la gestión de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) debe realizarse con antelación, dado que la demanda se espera alta a medida que se acerque la fecha de implementación.

Por otra parte, se insta a los viajeros a revisar las normativas de cada país antes de planificar su viaje. La falta de información sobre la validez del pasaporte puede causar inconvenientes y, en algunos casos, perder la oportunidad de viajar.