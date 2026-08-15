Este viernes, 14 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3412 (Soldado).

1° 3412 11° 3037 2° 2766 12° 1497 3° 5412 13° 8770 4° 9450 14° 8865 5° 8437 15° 2793 6° 7309 16° 2302 7° 3349 17° 1360 8° 7237 18° 8332 9° 9785 19° 1584 10° 2080 20° 7506

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.