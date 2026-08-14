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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6618 (Sangre) y las letras son: B C T V.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto
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|5059
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|7833
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|5566
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|0718
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|4930
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|3103
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 14 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 9252 - Madre e hijo.
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|2507
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|3690
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|5290
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|3130
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|3328
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|2160
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|4316
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|8990
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|5700
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|9979
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|6742
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|4664
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|6091
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|0682
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|1988
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|1792
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre suele representar energía vital, pasión y cambios profundos. También puede aludir a renovación tras una pérdida.
Si la sangre es tuya, sugiere desgaste o heridas emocionales; si es ajena, culpa o conflicto. El contexto y la cantidad marcan si es advertencia o fortaleza.
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, cariño y lazos familiares. Puede señalar necesidades afectivas o búsqueda de seguridad emocional.
También puede simbolizar crecimiento, responsabilidad y nuevos comienzos. A veces revela preocupaciones por la familia o el equilibrio entre dar y recibir apoyo.