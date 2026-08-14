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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6618 (Sangre) y las letras son: B C T V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

 1°6618 11°5059 
 3842  12°0499
 3°0699  13°0642 
 6179  14°7833 
 8947  15°4686 
 6°6417  16°4457
 8942  17°1144 
 5566  18°4522 
 0718  19°3219 
 10°4930  20°3103 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 9252 - Madre e hijo.

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 1°9252 11°2507 
 3690   12°5290
 3°3130  13°3328 
 2160  14°4316 
 8990  15°5700 
 6°9979  16°6742
 4664  17°6091 
 6339  18°0682 
 1988  19°1706 
 10°9920  20°1792 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele representar energía vital, pasión y cambios profundos. También puede aludir a renovación tras una pérdida.

Si la sangre es tuya, sugiere desgaste o heridas emocionales; si es ajena, culpa o conflicto. El contexto y la cantidad marcan si es advertencia o fortaleza.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, cariño y lazos familiares. Puede señalar necesidades afectivas o búsqueda de seguridad emocional.

También puede simbolizar crecimiento, responsabilidad y nuevos comienzos. A veces revela preocupaciones por la familia o el equilibrio entre dar y recibir apoyo.