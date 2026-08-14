Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6618 (Sangre) y las letras son: B C T V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

1° 6618 11° 5059 2° 3842 12° 0499 3° 0699 13° 0642 4° 6179 14° 7833 5° 8947 15° 4686 6° 6417 16° 4457 7° 8942 17° 1144 8° 5566 18° 4522 9° 0718 19° 3219 10° 4930 20° 3103

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 9252 - Madre e hijo.

1° 9252 11° 2507 2° 3690 12° 5290 3° 3130 13° 3328 4° 2160 14° 4316 5° 8990 15° 5700 6° 9979 16° 6742 7° 4664 17° 6091 8° 6339 18° 0682 9° 1988 19° 1706 10° 9920 20° 1792

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele representar energía vital, pasión y cambios profundos. También puede aludir a renovación tras una pérdida.

Si la sangre es tuya, sugiere desgaste o heridas emocionales; si es ajena, culpa o conflicto. El contexto y la cantidad marcan si es advertencia o fortaleza.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, cariño y lazos familiares. Puede señalar necesidades afectivas o búsqueda de seguridad emocional.

También puede simbolizar crecimiento, responsabilidad y nuevos comienzos. A veces revela preocupaciones por la familia o el equilibrio entre dar y recibir apoyo.