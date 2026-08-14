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La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0145 (El Vino) y las letras son: I I G M.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

 1°0145 11°3475 
 6648  12°5992
 3°1917  13°8853 
 9839  14°9597 
 5405  15°0741 
 6°3704  16°1968
 3437  17°2795 
 2562  18°0959 
 1360  19°1629 
 10°8207  20°0753 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 1128 - El Cerro.

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 1°1128 11°4982 
 9084   12°6226
 3°1982  13°8932 
 8661  14°8724 
 7251  15°6437 
 6°0730  16°2528
 3795  17°8633 
 1078  18°1439 
 6907  19°2877 
 10°5574  20°4779 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino simboliza celebración, placer y abundancia. Puede anunciar disfrute, vínculos cálidos o logros por los que brindar.

Si el vino está agrio o se derrama, advierte de excesos o impulsos. El color y la cantidad revelan equilibrio o indulgencia.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas y deseo de superación. Representa desafíos que requieren paciencia y constancia.

También alude a búsqueda de perspectiva y conexión con tus raíces o espiritualidad. Invita a tomar distancia para ver el panorama y decidir el siguiente paso.