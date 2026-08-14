La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0145 (El Vino) y las letras son: I I G M.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

1° 0145 11° 3475 2° 6648 12° 5992 3° 1917 13° 8853 4° 9839 14° 9597 5° 5405 15° 0741 6° 3704 16° 1968 7° 3437 17° 2795 8° 2562 18° 0959 9° 1360 19° 1629 10° 8207 20° 0753

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 1128 - El Cerro.

1° 1128 11° 4982 2° 9084 12° 6226 3° 1982 13° 8932 4° 8661 14° 8724 5° 7251 15° 6437 6° 0730 16° 2528 7° 3795 17° 8633 8° 1078 18° 1439 9° 6907 19° 2877 10° 5574 20° 4779

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino simboliza celebración, placer y abundancia. Puede anunciar disfrute, vínculos cálidos o logros por los que brindar.

Si el vino está agrio o se derrama, advierte de excesos o impulsos. El color y la cantidad revelan equilibrio o indulgencia.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas y deseo de superación. Representa desafíos que requieren paciencia y constancia.

También alude a búsqueda de perspectiva y conexión con tus raíces o espiritualidad. Invita a tomar distancia para ver el panorama y decidir el siguiente paso.